Меган Фокс в красном платье появилась на вечеринке "Грэмми" с поломанным запястьем и сотрясением мозга

Голливудская актриса Меган Фокс иногда действительно удивляет поклонников своим поведением.

Звезда "Трансформеров" со своим женихом, музыкантом Machine Gun Kelly, стали гостями ежегодной вечеринки по случаю вручения премии "Грэмми". Однако на мероприятии Меган появилась не просто в эффектном наряде, а с серьезными травмами.

Фото: instagram.com/meganfox

Актриса поделилась фотографиями в Instgaram и сообщила, что сломала запястье и получила сотрясение мозга накануне. Правда, для фото Фокс все же сняла с руки пластиковый гипс. От комментариев, что же стало причиной таких травм, Меган воздержалась.

"Из самолета, со сломанным запястьем и сотрясением мозга, сразу на вечеринку "Грэмми"", — написала звезда.

Фото: instagram.com/meganfox

Кстати, для самой вечеринки Меган выбрала длинное атласное платье ярко красного цвета из бюстья, которое удачно подчеркнуло формы актрисы. Свой образ звезда дополнила серебристыми украшениями и укладкой. Любимый актрисы Machine Gun Kelly надел классический черный костюм поверх белого гольфа, расшитого серебристыми украшениями.

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