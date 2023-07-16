Меган Фокс в микро-бикини вылезла на дерево и выпятила пышные ягодицы

Американская актриса Меган Фокс вылезла на дерево и похвасталась пышными ягодицами, взобравшись на дерево.

Знаменитость устроила пикантный фотосет на природе. Ради оригинальных кадров звезда вылезла прямо на дерево. На ветке Меган позировала, выпятив пышные ягодицы и бюст. Для фотосета актриса выбрала пикантное микро-бикини.

"Лес – мой самый древний друг", – подписала кадры Меган Фокс.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

В комментариях поклонники были просто ошеломлены такой откровенностью актрисы. Они засыпали ее комплиментами и поинтересовались, все ли хорошо с ее коленями после такого экстремального лазанья на деревьях: "У меня болят колени, когда я смотрю на эти кадры", "самая красивая лесная фея", "моя королева".

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Напомним, недавно Меган Фокс сообщила, что избавилась от тату, которое было сделано в честь ее бывшего мужа, актера Брайана Остина Грина. Знаменитость без трусов показала, как выглядит пикантное место после удаления татуировки.

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