Меган Фокс в образе секси-эльфа посветила обнаженным бюстом и пышными бедрами

Знаменитая звездная пара, актриса Меган Фокс и ее жених, музыкант Machine Gun Kelly, похоже, являются фанатами ролевых игр.

По крайней мере, об этом свидетельствуют образы, которые влюбленные меняют с завидной регулярностью. На этот раз знаменитости примеряли костюмы сказочных эльфов. На странице в Instagram Меган разместила несколько фото и видео их с Machine Gun Kelly перевоплощений.

Меган показала, как ей наносили макияж, пока она прикрывала полуобнаженный бюст. Ну а потом показала результат. Фокс, судя по всему, предстала в образе принцессы эльфов, в то время ее жених воплотил образ влюбившегося в принцессу эльфа-охотника.

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"Очень серьезно отнеслась к модификации эльфийских ушей после этого. Grimes, дай мне знать, если найдешь кого-нибудь", — подписала кадры Меган.

Актриса обратилась к экс-возлюбленной изобретателя Илона Маска, певице Grimes, которая заявила, что хочет сделать себе эльфийские уши.

Напомним, не так давно, к празднику Хэллоуин, Меган Фокс и Machine Gun Kelly повторили образы из 90-х скандальных супругов, актрисы Памелы Андерсон и ее экс-мужа, барабанщика Mötley Crüe Томми Ли.

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