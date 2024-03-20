Меган Фокс впервые рассекретила, какие пластические операции сделала

Также актриса рассказала, что еще хотела бы изменить в своем теле.

Американская актриса и модель Меган Фокс впервые откровенно рассказала о своих пластических операциях.

Вокруг внешнего вида знаменитости ходит немало сплетен. Говорят, что актриса неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. В подкасте Call Her Daddy звезда Голливуда наконец-то рассказала, какие пластические операции делала, а какие – нет. Также артистка ответила, что в будущем хотела бы изменить в своем теле.

Меган Фокс / Фото: Associated Press

Звезда призналась, что несколько раз увеличивала грудь. Впервые под нож пластического хирурга Меган легла в 21 год. Актриса призналась, что всегда комплексовала из-за маленького размера груди, поэтому решилась ее увеличить. Однако после того, как знаменитость вскармливала детей, бюст стал ее не устраивать, поэтому она снова легла под нож пластического хирурга. Тогда же актриса попросила врача подобрать ей максимально возможный размер имплантов, ведь она хотела немалую грудь.

"Я говорила: "Слушай, если вы собираетесь уколоть мне наркоз, если мне уже будет после этого плохо несколько месяцев, то лучше я проснусь с самой большой грудью, которая может поместиться в мое тело". Хирург именно это и сделал", — поделилась актриса .

Меган Фокс / Фото: Getty Images

А что касается лица, то Меган Фокс опровергает немало приписанных ей пластических операций. Актриса говорит, что не удаляла комки Биша, не делала подтяжку лица и не использовала нити (процедура, благодаря которой подтягивают кожу лица). А вот ботокс знаменитость колола.

"Я никогда не делала ни одной подтяжки лица, ни одной подтяжки бровей, хотя мне хотелось бы. Я никогда не использовала нити, ведь боюсь, что это будет мешать, когда мне действительно понадобится подтяжка лица", — поделилась знаменитость.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Что касается будущих пластических операций, то Меган Фокс хотела бы увеличить ягодицы. Однако для актрисы эта операция невозможна. По словам знаменитости, после хирургического вмешательства придется немало находиться на реабилитации. Кроме того, у Фокс слишком худое телосложение. Но, как говорит звезда, если она все же решится на операцию, то ее ягодицы будут немалых размеров.

Напомним, недавно украинская блогерша Алина Шаманская рассказала о своих пластических операциях. Также знаменитость показала, как выглядела до хирургического вмешательства.

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