Меган Фокс впервые рассказала о своем выкидыше на 10 неделе беременности

Американская актриса Меган Фокс впервые рассказала, что пережила выкидыш.

Откровенное признание знаменитость сделала в своем сборнике стихотворений "Pretty Boys Are Poisonous", передает People. В общем, свой выкидыш Меган описала в нескольких стихах. Знаменитость призналась, что это произошло на 10 неделе беременности. Актриса уже к тому времени сделала УЗИ и знала, что у нее могла бы родиться девочка.

Очевидно, для Меган Фокс это был печальный опыт, который травмировал ее. Она с болью в сердце описала свой выкидыш.

Меган Фокс / Фото: Associated Press

"Я хочу держать тебя за руку, слышать твой смех, но сейчас я должна сказать: "Прощай". Я заплачу любой ценой. Скажи мне, пожалуйста, какой выкуп за ее душу?" – писала в стихах Меган.

После выкидыша актриса прошла болезненную процедуру. Знаменитости через хирургическое вмешательство сделали чистку организма.

Меган Фокс впервые рассказала о выкидыше. Актриса не вдавалась в подробности, поэтому неизвестно, когда именно это произошло. Однако в 2022 году жених знаменитости, рэпер Machine Gun Kelly, на церемонии Billboard Music Awards исполнил трек Twin Flame, который посвятил "своему нерожденному ребенку".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

В настоящее время Меган Фокс воспитывает троих сыновей, которые родились в браке с актером Брайаном Грином, — 11-летнего Ноа, 9-летнего Боди и 7-летнего Джорни.

Напомним, недавно известная украинская блогерша Елена Мандзюк рассказала, как пережила выкидыш во время полномасштабной войны.

Читайте также: