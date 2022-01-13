Меган Фокс выходит замуж и показала видео помолвки: "Я сказала "да", а потом мы пили кровь друг друга"

Меган Фокс выходит замуж и показала видео помолвки: "Я сказала "да", а потом мы пили кровь друг друга"

В этой парочке все оригинально.

Голливудская актриса Меган Фокс и ее избранник, рэпер Machine Gun Kelly поделились с фанами радостной новостью.

Так, 35-летняя звезда "Трансформеров" объявила, что возлюбленный позвал ее замуж. На странице в Instagram Меган запостила трогательное видео предложения, где бойфренд опускается на одно колено и просит выйти за него. Растроганная актриса также села на колени рядом с Machine Gun Kelly и ответила согласием.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Associated Press

Предложение состоялось на улице под деревом баньяном с самой большой в мире площадью кроны. Как написала под видео Меган, за это время, что они вместе с любимым, они прошли через ад:

"В июле 2020-го мы сидели под этим баньяном. Мы просили о чуде. Мы не замечали боли, с которой столкнулись вместе за такой короткий, лихорадочный период времени. Не подозревая о работе и жертвах, которые требовали от нас отношения, но опьяненные любовью. И карма. Как-то через полтора года пройдя через ад вместе и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж. И так же, как и в каждой жизни до этого, и в каждой жизни, которая будет за ней, я сказала "да". …А потом мы пили кровь друг друга. 1.11.22", — подписала видео счастливая и влюбленная Меган.

Как известно, ранее Меган Фокс была замужем за актером Брайаном Остином Грином, известным по роли Дэвида в культовом сериале "Беверли Хиллз 90210". У экс-супругов есть трое общих сыновей.

Об отношениях с рэпером Machine Gun Kelly заговорили в 2020-м – и это произошло после довольно короткого промежутка в несколько недель после того, как Меган ушла от Остина Грина.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly познакомились на съемках криминального триллера "Полночь на злаковом поле". Роман влюбленных развивался довольно быстро. Меган помогла Machine Gun Kelly преодолеть наркотическую зависимость, они посвятили тату на теле друг другу, а рэпер даже как амулет носит на шее подвеску с кровью Фокс.

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