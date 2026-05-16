Меган Фокс взбудоражила соцсети соблазнительными фото в белье на свое 40-летие

Меган Фокс / © Associated Press

Американская актриса Меган Фокс громко отпраздновала 40-летие и взорвала Instagram соблазнительной фотосессией в белье и с горящей спичкой во рту.

16 мая звезде исполнилось 40 лет. По случаю дня рождения она опубликовала серию откровенных кадров в соцсети. Для фотосессии актриса позировала только в черном комплекте белья. Образ дополнили высокие каблуки и массивное колье с шипами. Особое внимание фанов привлекла горящая спичка, которую Меган держала во рту, будто сигарету. За несколько часов сообщение собрало более миллиона лайков и тысячи комментариев.

«Я стремлюсь к тому, что в конце концов меня уничтожит», — загадочно подписала серию фото именинница.

Фокс сделала ставку не только на провокационное настроение съемки, но и на детали. Актриса выбрала нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественные черты. Не остался без внимания и необычный маникюр — серебристое покрытие с декоративными элементами в форме капель. В комментариях поклонники буквально засыпали знаменитость комплиментами и признавались, что не могут поверить в ее возраст и что певица выглядит значительно моложе.

