Меган Фокс застали на отдыхе с женихом после слухов о разрыве

Американская актриса Меган Фокс, похоже, дала второй шанс своему жениху, музыканту Machine Gun Kelly.

Пока в Сети обсуждали расставание звездной пары, они решили вместе отправиться на отдых. Папарацци застали Меган в компании бойфренда во время ужина в отеле Four Seasons на Гавайях.

Позже Меган и Колсон (настоящее имя музыканта) наслаждались прогулками по побережью и непринужденными разговорами. Однако, по словам инсайдеров, свои романтические чувства пара не демонстрировала и была достаточно сдержанна относительно друг друга.

Как отметили представители пары в комментарии Page Six, сейчас Меган и Колсон отложили планирование свадьбы и решают возникшие в их отношениях проблемы.

Напомним, что недавно фаны заговорили о разрыве пары на фоне слухов об измене музыканта. Фокс подогрела слухи о разводе, когда появилась на публике без кольца.

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