Меган Фокс застали на отдыхе с женихом после слухов о разрыве

Пара вместе полетела на Гавайи.
Американская актриса Меган Фокс, похоже, дала второй шанс своему жениху, музыканту Machine Gun Kelly.
Пока в Сети обсуждали расставание звездной пары, они решили вместе отправиться на отдых. Папарацци застали Меган в компании бойфренда во время ужина в отеле Four Seasons на Гавайях.
Позже Меган и Колсон (настоящее имя музыканта) наслаждались прогулками по побережью и непринужденными разговорами. Однако, по словам инсайдеров, свои романтические чувства пара не демонстрировала и была достаточно сдержанна относительно друг друга.
Как отметили представители пары в комментарии Page Six, сейчас Меган и Колсон отложили планирование свадьбы и решают возникшие в их отношениях проблемы.
Напомним, что недавно фаны заговорили о разрыве пары на фоне слухов об измене музыканта. Фокс подогрела слухи о разводе, когда появилась на публике без кольца.
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