Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет бисексуалка

Актриса поддержала ЛГБТ-сообщества.
Американская актриса Меган Фокс сообщила, что она более 20 лет представитель ЛГБТ-сообщества — бисексуалка.
Свою ориентацию знаменитость осознала в 15. Соответствующее заявление звезда сделала на странице в Instagram, в конце месяца Прайда. Фотомодель запостила снимок, на котором демонстрирует маникюр в цветах радужного флага.
"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", — сообщила знаменитость.
Заметим, аббревиатура LGBTQIA расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуалы.
В комментариях фаны поддержали Меган. Некоторые из пользователей были изрядно ошеломлены заявлением кумира, поскольку услышали об этом впервые.
- Дорогая, ты заставила нас осознать, что у многих из нас есть Б
- Бисексуальная королева
- Это храбро
Заметим, Меган Фокс и раньше говорила о своей сексуальной ориентации. В частности, звезда "Трансформеров" делилась, что крутила роман со стриптизершей. Сейчас же актриса имеет серьезные отношения с 31-летним рэпером Machine Gun Kelly. Пара живет вместе.
Напомним, ранее Майли Сайрус заявила, что ее больше возбуждают женские тела, чем мужские. Певица чувствует большую близость и эмоциональная связь именно с девушками.