Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет бисексуалка

Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет бисексуалка

Актриса поддержала ЛГБТ-сообщества.

Американская актриса Меган Фокс сообщила, что она более 20 лет представитель ЛГБТ-сообщества — бисексуалка.

Свою ориентацию знаменитость осознала в 15. Соответствующее заявление звезда сделала на странице в Instagram, в конце месяца Прайда. Фотомодель запостила снимок, на котором демонстрирует маникюр в цветах радужного флага.

instagram.com/meganfox

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", — сообщила знаменитость.

Заметим, аббревиатура LGBTQIA расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуалы.

В комментариях фаны поддержали Меган. Некоторые из пользователей были изрядно ошеломлены заявлением кумира, поскольку услышали об этом впервые.

Дорогая, ты заставила нас осознать, что у многих из нас есть Б

Бисексуальная королева

Это храбро

Заметим, Меган Фокс и раньше говорила о своей сексуальной ориентации. В частности, звезда "Трансформеров" делилась, что крутила роман со стриптизершей. Сейчас же актриса имеет серьезные отношения с 31-летним рэпером Machine Gun Kelly. Пара живет вместе.

Напомним, ранее Майли Сайрус заявила, что ее больше возбуждают женские тела, чем мужские. Певица чувствует большую близость и эмоциональная связь именно с девушками.

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