Меган Трейнор в третий раз стала мамой: у мировой звезды родилась дочь от суррогатной матери

Меган Трейнор / © Associated Press

Реклама

Американская певица Меган Трейнор, которая получила мировую известность благодаря вирусному хиту Made You Look, поделилась радостной новостью с поклонниками.

32-летняя артистка и ее муж, актер Дэрил Сабара, стали родителями в третий раз — у пары родилась дочь. О пополнении в семье супруги сообщили в совместном посте в Instagram. Меган призналась, что их дочь появилась на свет 18 января благодаря суррогатной матери. Девочку назвали Майки Мун Трейнор.

Вместе с постом супруги опубликовали серию трогательных фотографий. На одном из кадров Меган Трейнор держит новорожденную дочь на руках, не сдерживая слез счастья. На другом фото старшие братья в футболках с надписью «старший брат» нежно смотрят на малышку.

Реклама

Меган Трейнор с семьей / © instagram.com/meghantrainor

Дочь Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

«Наша маленькая девочка Майки Мун Трейнор наконец появилась на свет благодаря нашей невероятной, настоящей супер-женщине — суррогатной маме. Мы бесконечно благодарны всем врачам, медсестрам и командам, которые сделали эту мечту реальностью», — написала певица.

Артистка также объяснила, почему пара выбрала именно такой путь расширения семьи. По словам Трейнор, это решение было хорошо взвешенным и принятым после многочисленных консультаций с врачами.

«На протяжении всего этого пути мы много общались с врачами, и именно такой вариант был для нас самым безопасным, чтобы и в дальнейшем расти как семья. Мы сильно влюблены в эту драгоценную девочку», — пояснила знаменитость.

Дочь Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

К слову, Меган Трейнор и Дэрил Сабара уже воспитывают двух старших сыновей — четырехлетнего Райли и двухлетнего Барри. Певица с теплотой рассказала, что мальчики с нетерпением ждали появления сестренки и с радостью приняли новую роль.

Реклама

«Райли и Барри были невероятно счастливы и даже смогли выбрать для сестренки второе имя. Теперь мы посвятим время нашей семье», — восхитила Меган.

Дети Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

Напомним, недавно сын звездной семьи Бекхэмов Бруклин публично отрекся от родителей и шокировал причинами их конфликта.