Мел Гибсон после девяти лет отношений неожиданно разошелся с молодой возлюбленной

Известный голливудский актер и режиссер Мел Гибсон после девяти лет отношений разошелся с молодой возлюбленной, сценаристкой Розалинд Росс.

Об этом сообщает издание People. Отмечается, что пара не вместе уже год. В частности, они без лишней шумихи прекратили свой роман. Тем не менее, бывших влюбленных и в дальнейшем объединяет общий сын Ларс, которому 20 января исполнится девять лет. Как заверили Мел и Розалинд, они и в дальнейшем будут продолжать вместе воспитывать мальчика.

"Хотя грустно завершать эту главу нашей жизни, нам повезло иметь прекрасного сына, и мы будем продолжать быть лучшими родителями", - заверили бывшие влюбленные.

Мел Гибсон и Розалинд Росс

Отметим, Мел Гибсон и Розалинда Росс познакомились в 2014 году благодаря общим друзьям, а вскоре начали встречаться. В сентябре 2016-го стало известно, что пара ждет пополнения в семье. Уже 20 января следующего года Розалинд родила мальчика, которого назвали Ларсом.

Кроме сына от сценаристки, Мел Гибсон также воспитывает восьмерых детей. В браке с Робин Мур на свет появились Ханна, Эдвард, Кристиан, Вилли, Луи, Майло и Томми. Во время романа с россиянкой Оксаной Григорьевой у актера родилась дочь Люсия.

