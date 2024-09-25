Мел Гибсон впервые за длительное время показался с 14-летней дочерью от россиянки Григорьевой

Известный голливудский актер и режиссер Мел Гибсон впервые за длительное время показался с 14-летней дочерью от второй жены, россиянки Оксаны Григорьевой.

Звезда Голливуда очень редко появляется на публике. Однако сейчас он представляет фильм ужасов "Лето монстров". На торжественной премьере картины в Лос-Анджелесе актер появился на публике вместе с двумя своими детьми – 14-летней дочерью от Григорьевой и 7-летним сыном от Розалинды Росс.

Мел Гибсон с дочерью и сыном / Фото: Associated Press

Мел Гибсон надел на светское мероприятие темно-синий пиджак, белую рубашку и джинсы. Тем временем Люсия выбрала красное платье, золотистые туфли на каблуке и клатч. Ларс был одет в белую рубашку и черные брюки.

Мел Гибсон с дочерью и сыном / Фото: Associated Press

Отметим, с россиянкой Оксаной Григорьевой Мел Гибсон прожил в браке около года, а развелся еще до того, как их дочери исполнился годик. Пара разошлась со скандалом. Григорьева обвинила Гибсона в насилии и даже в попытке ее убийства. Тем временем актер подал в суд по поводу опеки над Люсией.

Мел Гибсон с дочерью и сыном / Фото: Associated Press

Кроме дочери от Григорьевой, у звезды Голливуда есть еще восемь детей. В первом браке с Робин Мур у Гибсона родились дочь Ханна и сыновья Эдвард, Кристиан, Уильям, Луис, Майло и Томас. С третьей супругой знаменитость воспитывает 7-летнего Ларса.

Мел Гибсон с дочерью и сыном / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинский шоумен Андрей Джеджула впервые за длительное время показал 3-летнюю дочь от экс-супруги. Ведущий приехал в Варшаву, чтобы увидеть девочку.

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