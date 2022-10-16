Мел Гибсон выступит в суде против Харви Вайнштейна, заключенного за сексуальные домогательства

Голливудский актер будет свидетельствовать от имени одной из жертв кинопродюсера.

Актер и режиссер Мел Гибсон даст показания в суде против скандального киномагната Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года заключения за сексуальные домогательства.

Уже несколько лет продолжаются судебные разбирательства дела продюсера. В этот раз в зал заседания будет приглашен и Мел Гибсон. Как сообщает Page Six, актер даст показания от имени одной из возможных жертв Вайнштейна.

Харви Вайнштейн / Фото: Getty Images

По словам судьи, Гибсон представит женщину, которая на заседании будет известна как Джейн Доу №3. Она работала массажисткой в одной из гостиниц Беверли-Хиллз, где и познакомилась с продюсером. Женщина уверяет, что в 2010 году во время сеанса массажа обнаженный Вайнштейн последовал за ней в ванную, где начал удовлетворять себя на ее глазах и стал домагаться.

Как известно, Гибсон случайно узнал о неприятном инциденте во время отдыха в отеле. В разговоре с женщиной он увидел ее реакцию на имя Вайнштейна и завязал разговор. Адвокаты киномагната отрицали достоверность показаний, однако еще одна свидетельница подтвердила слова Гибсона.

Харви Вайнштейн / Фото: Associated Press

Однако на суде также будут заданы вопросы к Гибсону относительно личной неприязни к Вайнштейну. По словам адвокатов продюсера, у актера была предвзятость потому, что Вайнштейн еврей и опубликовал книгу, в которой критиковал изображения евреев в снятом фильме Гибсона 2004 года "Страсти Христовы".

Напомним, недавно сторона защиты подала иск в апелляционный суд с просьбой выпустить Харви Вайнштейна под залог.

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