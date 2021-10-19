Меладзе и Брежнева переехали в роскошную квартиру в центре Киева, стоимостью 825 тысяч долларов

Супруги завершили в семейном гнездышке ремонт.

Продюсер Константин Меладзе и его жена, певица Вера Брежнева недавно завершили ремонт и переехали в свою новую элитную квартиру в центре Киева.

Как говорится в программе "Викриття" апартаменты, а также место для авто в подземном паркинге стеклянной башни Skyline Константин Меладзе приобрел на свое имя. Площадь квартиры составляет 206 квадратных метров. В VIP-новостройке есть собственный тренажерный зал, комната для переговоров, библиотека и детская зона для развлечений. Сейчас рыночная цена квадрата в небоскребе составляет четыре тысячи долларов, поэтому стоимость квартиры Меладзе составляет 825 тысяч долларов.

Роскошные апартаменты обошлись Меладзе в 825 000 долларов

Кроме того, неподалеку на Печерске у композитора есть трехкомнатная квартира в одном из престижных ЖК. Сейчас ее стоимость составляет примерно 350 тысяч долларов. Кроме того у музыканта есть дача в городе Украинка под Киевом.

Еще одна квартира Меладзе

Здесь три этажа, камин, музыкальная студия, есть собственный выход на залив Днепра, причал для яхт и теннисный корт. Раньше здесь была рыболовная база, а сейчас городок на пять домов с огражденной территорией.

Дом Меладзе в Украинцы

Кстати, у Веры Брежневой тоже немало своей недвижимости. Так, в 2013 году, после развода с бизнесменом Михаилом Киперманом, артистка съехала из его особняка в собственное жилье — квартиру на Воздвиженке. Пентхаус площадью 80 квадратных метров в то время обошелся в 350 тысяч долларов.

Квартира Веры Брежневой на Воздвиженке

Также у Веры есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске, а также пятикомнатная квартира в дореволюционном доме по улице Десятинной. Такие роскошные апартаменты могут потянуть до полутора миллионов долларов.

Пятикомнатная квартира Брежневой расположена в этом доме

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