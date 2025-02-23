MELOVIN честно ответил, до сих пор ли он крутит роман со SWOIIA: "Это тяжело"

Пара довольно редко появляется вместе на публике.
Украинский певец MELOVIN расставил все точки над "i" в отношениях с коллегой SWOIIA.
Раньше пара активно намекала на зарождение чувств пылкими поцелуями в Сети и говорила об искре любви. Однако со временем они все меньше стали публично рассказывать о подробностях романа, что вызвало множество вопросов у фанатов. Поэтому в интервью "Нашему радио" MELOVIN объяснил, что на самом деле им сейчас тяжело находить время друг на друга. Все потому, что каждый ушел в творчество. Но все же иногда они видятся и проводят время вместе. Однако добавил, что День влюбленных они провели по отдельности.
"У нас отношения... Не знаю, как назвать. Это тяжело, когда два артиста. Это минимум времени, которое можно проводить вместе. Одно дело, когда это дуэт и мы постоянно 24/7. А другое дело, когда вы и занимаетесь музыкой. Мы видимся, она заезжает в гости", - отметил певец.
Напомним, недавно актриса Тамара Яценко рассказала об отношениях с коллегой, которые продолжаются уже около 25 лет. Звезда "Шоу Довгоносиків" ответила, почему не имеет детей и отказывается от официального заключения брака.