MELOVIN честно ответил, до сих пор ли он крутит роман со SWOIIA: "Это тяжело"

Украинский певец MELOVIN расставил все точки над "i" в отношениях с коллегой SWOIIA.

Раньше пара активно намекала на зарождение чувств пылкими поцелуями в Сети и говорила об искре любви. Однако со временем они все меньше стали публично рассказывать о подробностях романа, что вызвало множество вопросов у фанатов. Поэтому в интервью "Нашему радио" MELOVIN объяснил, что на самом деле им сейчас тяжело находить время друг на друга. Все потому, что каждый ушел в творчество. Но все же иногда они видятся и проводят время вместе. Однако добавил, что День влюбленных они провели по отдельности.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У нас отношения... Не знаю, как назвать. Это тяжело, когда два артиста. Это минимум времени, которое можно проводить вместе. Одно дело, когда это дуэт и мы постоянно 24/7. А другое дело, когда вы и занимаетесь музыкой. Мы видимся, она заезжает в гости", - отметил певец.

Напомним, недавно актриса Тамара Яценко рассказала об отношениях с коллегой, которые продолжаются уже около 25 лет. Звезда "Шоу Довгоносиків" ответила, почему не имеет детей и отказывается от официального заключения брака.