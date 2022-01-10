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MELOVIN чувственно поздравил Лизу Русину с днем рождения: "Люблю тебя"

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MELOVIN чувственно поздравил Лизу Русину с днем рождения: "Люблю тебя"

MELOVIN и Лиза Русина / instagram.com/melovin_official

Танцовщице исполняется 26 лет.

Певец MELOVIN после проекта "Танцы со звездами" прекрасно общается со своей партнершей Лизой Русиной.

Поэтому сегодня, 10 января, исполнитель просто не мог не поздравить танцовщицу с днем рождения. К слову, Мэл написал в своем Instagram немало приятных слов Лизе.

"Мое вдохновение! С днем рождения тебя, малышка! Меньше гвоздей тебе под ногами! Люблю тебя, максимально и трепетно!" – поздравил Русину с праздником Мэл.

Также певец опубликовал фото, на котором изображен тортик с надписью: "С днем рождения, мисс Русина".

MELOVIN поздравил Лизу Русину с днем рождения / © instagram.com/melovin_official
MELOVIN поздравил Лизу Русину с днем рождения / instagram.com/melovin_official

Лизе сегодня, 10 января исполняется 26 лет. Праздновать день рождения танцовщица решила на Мальдивах.

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