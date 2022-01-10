MELOVIN чувственно поздравил Лизу Русину с днем рождения: "Люблю тебя"

MELOVIN чувственно поздравил Лизу Русину с днем рождения: "Люблю тебя"

Танцовщице исполняется 26 лет.

Певец MELOVIN после проекта "Танцы со звездами" прекрасно общается со своей партнершей Лизой Русиной.

Поэтому сегодня, 10 января, исполнитель просто не мог не поздравить танцовщицу с днем рождения. К слову, Мэл написал в своем Instagram немало приятных слов Лизе.

"Мое вдохновение! С днем рождения тебя, малышка! Меньше гвоздей тебе под ногами! Люблю тебя, максимально и трепетно!" – поздравил Русину с праздником Мэл.

Также певец опубликовал фото, на котором изображен тортик с надписью: "С днем рождения, мисс Русина".

MELOVIN поздравил Лизу Русину с днем рождения / instagram.com/melovin_official

Лизе сегодня, 10 января исполняется 26 лет. Праздновать день рождения танцовщица решила на Мальдивах.

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