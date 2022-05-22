MELOVIN эмоционально о позиции Федишин по ЛГБТ: "Ср*ное, никому не нужное мнение, бл*дь, Ириши"

Украинский певец MELOVIN один из первых эмоционально отреагировал на позицию исполнительницы Ирины Федишин по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.

Как известно, совсем недавно в одном из интервью Федишин отметила, что считает ЛГБТ "большим грехом" и "не понимает этого". MELOVIN, являющийся бисексуалом, такое мнение коллеги по сцене очень задело.

О чем он рассказал в программе "Слава+".

"Я только спохватился и успокоился, выпил успокоительное, вчера припил немного вина. Когда человек говорит о религии, прикрывается религией и разговаривает на все эти темы так открыто, что вот она за любовь, любовь это белый лист. А я не понимаю, а за какую ты любовь? Почему ты считаешь, что ты можешь и вообще имеешь право говорить, что у других нет любви, или они грешники?" – отметил артист.

Также он напомнил, что и сама Ирина Федишин не без грехов:

"Если вникать во всю суть Федишин, нарыть грехов можно очень много. И на неоплаченные аренды залов после концертов, выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционную партию в 2018 году и еще очень много разного. Но я не хочу опускаться до уровня Ирины Федишин, рассказывать кому-то о его грехах", – объяснил MELOVIN.

Вместе с тем исполнитель отметил, что Федишин не имела права так высказываться о ЛГБТ, потому что она публичный человек и среди ее поклонников также могут быть представители сексменьшинств.

"Мне кажется, в 21 веке писать такое человеку… Очень много прикрывается моментом, что она имеет право, это ее мнение. Ср*ное, никому не нужное мнение, бл*дь, Ириши Федишин. Кому нужно это твое мнение? Во-первых, ты публичный человек, ты должна знать, как твои слова, твои действия будут потом вводиться в голову украинцев, сознательных украинцев, или даже не сознательных украинцев.. Это надо понимать. Ты говоришь о том, что: "Я не хочу никого оскорблять, я за любовь, за чистоту, за антигреховность"… Ну дура дурой, я не знаю", — высказался MELOVIN.

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