MELOVIN эмоционально обратился к путинисту Киркорову, который назвал оккупантов "героями"

Путинист Филипп Киркоров долго молчал о войне в Украине. Но впоследствии он показал свою позицию.

Певец поддерживает войну в Украине, а также восхищается оккупантами. В частности, он считает российских военных "героями" и приглашает их на свои концерты в аннексированном Россией Крыму.

Видео, где путинист анонсирует выступления на полуострове, попало в руки украинского певца MELOVIN. Исполнитель в Instagram-stories обратился к Киркорову и объяснил россиянину, что в его стране никаких героев нет.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/melovin_official

"Филипок, но есть одна проблема. В твоей стране, нах*й вср*той, никому ненужной, нет героев. Сдохни!" – эмоционально обратился к Киркорову Мел.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, между тем другие цивилизованные стране запрещают въезд Филиппу Киркорову, который поддерживает российских оккупантов. В частности, путинисту недавно запретили въезжать в Молдову.

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