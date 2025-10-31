MELOVIN и alyona alyona впервые спели вместе и рассказали необычную историю создания трека

MELOVIN и alyona alyona

Реклама

Украинские музыканты MELOVIN и alyona alyona впервые спели вместе — и результат этого творческого эксперимента уже вызвал бурную реакцию слушателей.

Артисты представили эмоциональный дуэт, в котором соединили свою харизму, вокальную силу и философский подтекст. Песня "не схожі" — о принятии себя, свободе быть разным и любви без условий. В ней чувствуется искренность и глубина, а текст призывает не бояться идти собственным путем, даже если он не такой, как у всех.

MELOVIN и alyona alyona

MELOVIN рассказал, что идея трека возникла еще во время нацотбора на "Евровидение-2025": "Пока я поднимался по лестнице на студию, придумал основной лейтмотив песни. Зашел и говорю: "Алена, слушай, я придумал мелодию!" Потом мы вместе написали текст, а когда Алена принесла свой речитатив — у меня просто отпала челюсть".

Реклама

Рэпер также с теплом вспоминает работу над композицией. Артистка отметила, что эта работа пропитана энергией и чувствами.

"У нас с MELOVIN сразу произошла синергия. Этот трек очень проникновенный, и он точно найдет отклик в сердцах наших слушателей. В нем уже чувствуется настроение зимы - магия, тепло и вера, что впереди что-то светлое", — поделилась исполнительница.

Дата публикации 15:54, 31.10.25 Количество просмотров 11 MELOVIN и alyona alyona объединились в дуэте и представили проникновенную песню “не схожі”

Напомним, недавно Александр Пономарев и Дзидзьо растрогали Сеть до слез новой дуэтной песней о тоске по дому. В трогательной композиции артисты передали все чувства тех, кто мечтает вернуться в родной дом, который вынуждены были покинуть из-за войны.