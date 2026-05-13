MELOVIN на фоне неизлечимой болезни кардинально изменил образ жизни: "Начались мои лучшие годы"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал об изменениях в своей жизни после обнаружения серьезных проблем со здоровьем.

Артист еще раньше признавался, что имеет стеатогепатоз печени и сахарный диабет, однако научился жить с диагнозами и теперь значительно больше заботится о себе. По словам исполнителя, именно любовь к себе стала главной мотивацией для изменений. Сейчас артист регулярно занимается спортом и уже замечает положительные результаты.

«Я пошел только сейчас в спортзал, потому что понял, что очень себя люблю. Хочу, чтобы тело было в тонусе и не было боли в спине после концерта. И моя подруга побудила меня к этому. Я взял тренера и это уже шестое занятие. Я так кайфовал! Я занимаюсь почти два часа, но не перегружаюсь», — поделился певец в подкасте "Пушка-Пишка".

Реклама

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Также MELOVIN изменил подход к питанию. Артист внимательно следит за уровнем сахара и пытается правильно выстраивать рацион. Певец отметил, что самое важное — вовремя обращать внимание на свое здоровье и не игнорировать сигналы организма.

«Питание другое. Я стараюсь добрать этих глупых сложных углеводов, чтобы получать массу из белка. Слежу за сахаром. Кстати, если есть проблемы с сахарным диабетом, то сначала едим овощи, а потом — все остальное. Хочу также набрать мышечного веса. Я уже три года не употребляю алкоголь — и сейчас начались мои лучшие годы», — признался артист.

Напомним, недавно продюсер Константин Меладзе показал свое фото и напугал исхудавшим видом.

Новости партнеров