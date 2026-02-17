MELOVIN на фоне разрыва с женихом покрасил волосы в яркий цвет и удивил новым образом

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, который на днях объявил о разрыве с женихом, покрасил волосы в яркий цвет.

Кардинальные изменения произошли не только в личной жизни исполнителя, но и в его внешнем виде. В частности, артист решился на эксперимент и покрасил волосы в яркий цвет. Теперь MELOVIN не блондин, каким его уже долгое время привыкли видеть поклонники. Певец покрасил волосы в ярко рыжий цвет и в Instagram показал, как теперь выглядит.

Поклонники уже прокомментировали кардинальные изменения во внешнем виде исполнителя. Фанаты просто засыпали певца комплиментами и отметили, что ему идет яркий цвет волос.

Твой образ невероятный! Цвет волос очень подходит!

Волосы яркие тебе идут!

Цвет волос просто огонь, тебе очень идет!

Отметим, в День всех влюбленных MELOVIN объявил о разрыве с женихом, с которым обручился два месяца назад. Артист не стал раскрывать, почему они приняли такое решение. Однако недавно экс-бойфренд исполнителя все же намекнул на причины их разрыва.