ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
468
Время на прочтение
1 мин

MELOVIN на фоне разрыва с женихом покрасил волосы в яркий цвет и удивил новым образом

Артист решился на кардинальные изменения во внешнем виде.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, который на днях объявил о разрыве с женихом, покрасил волосы в яркий цвет.

Кардинальные изменения произошли не только в личной жизни исполнителя, но и в его внешнем виде. В частности, артист решился на эксперимент и покрасил волосы в яркий цвет. Теперь MELOVIN не блондин, каким его уже долгое время привыкли видеть поклонники. Певец покрасил волосы в ярко рыжий цвет и в Instagram показал, как теперь выглядит.

Поклонники уже прокомментировали кардинальные изменения во внешнем виде исполнителя. Фанаты просто засыпали певца комплиментами и отметили, что ему идет яркий цвет волос.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

  • Твой образ невероятный! Цвет волос очень подходит!

  • Волосы яркие тебе идут!

  • Цвет волос просто огонь, тебе очень идет!

Отметим, в День всех влюбленных MELOVIN объявил о разрыве с женихом, с которым обручился два месяца назад. Артист не стал раскрывать, почему они приняли такое решение. Однако недавно экс-бойфренд исполнителя все же намекнул на причины их разрыва.

Дата публикации
Количество просмотров
468
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie