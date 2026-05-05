MELOVIN на фоне слухов о службе выдал правду и шокировал заявлением: "Я купил квартиру военному"

Украинский певец MELOVIN впервые подробно прокомментировал слухи о своей военной службе и рассказал о помощи военным.

Артист долгое время игнорировал волну критики, которая поднялась после его заявлений о пребывании в психиатрической клинике и службе. Впрочем, в Threads он решил расставить все точки над «і» и ответить на упреки о якобы «списании» из армии. По словам исполнителя, информация о завершении службы не соответствует действительности. Он отметил, что остается контрактником.

«Я просто проходил лечение и дальше являюсь контрактником. Лечил тревожно депрессивное расстройство. Адаптационное расстройство. Первый раз произошел в 2021 году. Это также публичная информация. Я это освещал, чтобы люди понимали панические атаки. Последний раз произошел рецидив с ухудшением и мне пришлось снова проходить лечение. Но я не списан. Это вброс, после которого начался буллинг. Просто я уже не переплюну сложившееся мнение, которое разогнали», — отметил певец.

MELOVIN также признался, что не получает денежного обеспечения за службу и не претендует на него, ведь имеет стабильный доход вне армии. При этом, по его словам, он регулярно поддерживает военных и одному из них купил собственное имущество.

«Нет (не получаю денежное обеспечение — прим. ред.). У меня обеспеченная жизнь, я не посягаю на это. И постоянно помогаю ребятам. Из последнего — купил квартиру военному. Мое полученное образование в Глиера напрямую связано с моей деятельностью. Не ищите врага там, где его нет», — подчеркнул звезда.

