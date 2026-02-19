MELOVIN на фоне слухов об измене экс-жениха с женатым любовником сделал эмоциональное заявление

MELOVIN и его бывший жених Петр

Украинский артист MELOVIN прокомментировал громкие слухи вокруг своего бывшего жениха.

Так, после новости о разрыве с военнослужащим Петром в Сети начали распространяться сплетни о якобы изменах мужчины с женатым любовником. Однако певец резко поставил точку в этих обсуждениях. В своем Telegram-канале исполнитель эмоционально обратился к подписчикам и защитил экс-возлюбленного. Он отметил, что никаких претензий к Петру не имеет и дал знать, что уважает его как человека.

«Ох. Что только не придумают, чтобы хайповать. Петр — замечательный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он — человек чести и герой, который спасает жизни. Это весь мой комментарий», — написал певец.

Бывший жених MELOVIN

Напомним, 14 февраля этого года MELOVIN неожиданно сообщил о разрыве с возлюбленным, с которым еще два месяца назад обручился. Певец воздержался от объяснений, почему они решили разойтись. В то же время Петр публично намекнул, что в этих отношениях часто уступал себе и долгое время жил с внутренним чувством вины.

После новости о расставании артист поехал в запланированный тур, однако первый концерт в Ровно не состоялся. Выступление отменили из-за появления группы неизвестных людей в масках с плакатами. Впоследствии артист объявил о полной отмене запланированных шоу в феврале.