MELOVIN на музыкальной премии неожиданно слился в поцелуе с известной певицей

Украинский певец MELOVIN не перестает интриговать подробностями личной жизни.

2 декабря состоялась церемония вручения музыкальной премии "Музвар". На мероприятии, конечно, был и MELOVIN. Артист пришел не сам, а в компании певицы SWOIIA, с которой он выпустил дуэтную песню "Зодиак". О том, что пара была на торжественной церемонии вместе, стало известно из их соцсетей. В частности, MELOVIN опубликовал фото, на котором слился со SWOIIA в поцелуе в лифте.

MELOVIN и SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Артист не только делился романтическими фотографиями, но и рассказал о важной победе. В частности, статуэтку "Музвар" выборола фан-база исполнителя. MELOVIN в свою очередь поздравил поклонников с наградой и поблагодарил их за такую ​​преданность и поддержку его творчеству.

"Благодарю каждого, что вы есть у меня, что поддерживаете, лечите мою душу и вдохновляете! Ожидаете в каждом городе с каждой песней! Встречаете под каждой радиостанцией! Активны в комментариях! Я поздравляю вас с этой наградой лучшего фан-клуба! И еще раз подчеркиваю — она не моя, она ваша!" – обратился к поклонникам артист.

Фан-база MELOVIN выиграла статуэтку "Музвар" / Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно в MELOVIN возник конфликт с известным ведущим Евгением Фешаком. Он назвал певца "высокомерный" и хотел его послать. Артист не стал молчать и резко ответил ведущему.

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