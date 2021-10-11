MELOVIN на "Танцах со звездами" показал тату, которое набил в честь дорогого человека

Артист набил себе татуировку 9 октября.
Эпатажный украинский певец и участник шоу "Танцы со звездами" MELOVIN в шестом прямом эфире продолжает удивлять зрителей.
Сегодняшний прямой эфир посвященный кумирам звезд. Артист признался, что самый дорогой для него человек, который его постоянно вдохновляет, — это его мама. Поэтому он решил в честь нее набить татуировку.
Певец в прямом эфире показал на руке надпись "я с тобой", которая была выполнена почерком его мамы в субботу, 9 октября.
"Мама, я тебя люблю слишком сильно", — тронул своим обращением к маме исполнитель.
К слову, артист также рассказал, что Константином его могут называть только родители.
"Только мама с папой могут называть меня Костей, потому что они сделали это имя и меня тоже", — поделился певец.
Читайте также: