MELOVIN назвал дату завершения карьеры и почему покидает сцену: "Это не хайп"

Украинский певец MELOVIN впервые подробно объяснил свое решение уйти со сцены уже в этом году.

Артист заверил, что его слова — не эмоциональный порыв и не попытка привлечь внимание, а сознательный шаг, к которому он шел длительное время. О неожиданном заявлении исполнитель рассказал в блиц-опросе для "Люкс ФМ». По словам MELOVIN, он не шутит по поводу завершения музыкальной карьеры и не использует эту тему как информационный повод.

«Это не хайп и не прощание, как у Михаила Поплавского. Я действительно завершаю карьеру в конце этого года. Я хочу уйти в неизвестность. Возможно, вы по мне соскучитесь когда-то», — признался певец.

Таким образом артист подчеркнул, что его решение не имеет ничего общего с громкими «прощальными турами» или громкими анонсами ради резонанса. Он говорит о полноценном завершении сценического пути.

Впрочем, точную дату своего ухода со сцены MELOVIN пока не называет. Артист лишь отметил, что финальной точкой станет специальный спектакль, над которым он уже работает вместе с командой. Премьера запланирована на декабрь — именно после нее певец намерен попрощаться с публикой.

К слову такое громкое заявление вызвало волну обсуждений среди поклонников. Часть фанов убеждена, что исполнитель еще может передумать, другие же воспринимают это как новый этап в его жизни. Однако, сам MELOVIN, похоже, настроен решительно.

Напомним, недавно MELOVIN полностью отменил свои концерты в украинском туре. Причиной стал досадный инцидент в Ровно.