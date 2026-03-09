MELOVIN назвал имя украинской звезды, которая поддержала его в психбольнице и дала важный совет

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN высказался о поддержке от известной украинской коллеги в трудный период.

В частности, артист вспомнил свой опыт пребывания в психбольнице, куда его привело тревожное расстройство и регулярные панические атаки. И в тот момент, певца до глубины души поразила поддержка от певицы Анны Тринчер. MELOVIN признался, что именно она первой разделила его чувства и прислала в палату приятные подарки, чтобы облегчить его тогдашнее состояние.

В то же время коллега дала певцу совет на некоторое время избегать соцсетей и публичных обсуждений его жизни. В результате, по словам звезды, между ними создалась особая связь. MELOVIN добавляет, что в будущем при необходимости готов подставить свое плечо и коллеге.

«То, что сделала Аня Тринчер, когда я лежал в психбольнице после панического расстройства, было так щемяще и трогательно. Аня была первой, кто отреагировал. Она прислала пакет с благовониями, палочками. Первая мне сказала удалить соцсети и ничего не читать. Хоть мы и не общаемся каждый день, но для меня Аня — это близкий человек. Если ей что-то будет нужно, я всегда тот, кто возьмет трубку в четыре утра и в два ночи», — поделился исполнитель в комментарии «Ближе к звездам».

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

К счастью, госпитализация уже позади. Сейчас MELOVIN убеждает, что чувствует себя значительно лучше, но все же продолжает придерживаться лечения и консультируется у специалистов. И все для того, чтобы вскоре отыграть еще десятки концертов.

«Я стрессирую, поэтому я на антидепрессантах, у меня есть врач-психиатр. Я всегда стараюсь держать себя в тонусе, ведь должен быть тем маяком, который светит для других в самые темные времена. Я хожу в нормальном состоянии, не впадаю в депрессивные эпизоды. У меня прекратили быть панические атаки», — рассказал артист.

Напомним, в начале этого года MELOVIN ошарашил известием о расставании с женихом-военным Петром. И недавно певец прокомментировал слухи об изменах и как это повлияло на его состояние сейчас.