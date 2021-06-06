MELOVIN назвал самую неприличную сплетню про себя: "Сплю с Данилко"

Также певец ответил, свободно ли его сердце.

Украинский певец MELOVIN поделился, какие слухи ходили вокруг него.

Так, артист рассказал Славе Демину в программе "29 вопросов от Люкс ФМ", наиболее непристойную сплетню о себе. Поговаривали, что звезда спит с Андреем Данилко.

"То, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко. Мама сказала: "Хорошо, что не с Винником", — прокомментировал исполнитель.

На вопрос свободно ли сердце MELOVIN, певец ответил уклончиво.

"Возможно, а возможно, и нет. Ты знаешь, я очень влюбчивый. И мне кажется, что симпатии у меня могут возникать чуть ли не каждый день. Каждый раз, когда у меня появляются какие-то отношения, у меня в голове играет песня : "Не проститутка я, а просто влюбчивая", — отметил знаменитость.

instagram.com/melovin_official

А вот самыми неприятными воспоминаниями детства звезда считает буллинг в школе. Костя Бочаров добавил, что это нужно пережить. Также артист ответил, какая его привычка раздражает близких. Знаменитость признался, что во время разговора "перебивает".

Напомним, ранее безбровый MELOVIN впервые рассказал, как у него случился приступ панической атаки. Артист поделился, что в тот день почувствовал очень сильный стресс.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку