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MELOVIN неожиданно засветился в компании своей бывшей девушки

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
608
Время на прочтение
1 мин
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MELOVIN неожиданно засветился в компании своей бывшей девушки

MELOVIN и Лиза Русина / Фото: instagram.com/melovin_official

Исполнитель сходил с известной танцовщицей в ресторан.

Украинский певец MELOVI N неожиданно засветился в компании бывшей девушки, танцовщицы Лизы Русиной.

В частности, исполнитель опубликовал юмористический ролик с экс-избранницей в Tik Tok. На видео артист показал неловкий момент, как у него происходило общение с танцовщицей, которая с самого начала полномасштабной войны находилась за границей, а он тем временем в Украине.

"Когда она жила за границей, а ты продолжаешь жить в Украине", – подписал видео артист.

@mr.melovin ♬ Sensual Seduction — Snoop Dogg

Отметим, отношения между MELOVIN и Лизой Русиной закружились на проекте "Танцы со звездами" в 2021 году. Однако пара разошлась. А в апреле этого года танцовщица сообщила, что не одинока. Похоже, MELOVIN и Лиза после разрыва отношений смогли сохранить дружбу.

Кстати, многие поклонники артиста не верили в искренность их романа. Пользователи были убеждены, что парочка просто хайпует. Однако ни Лиза, ни MELOVIN не опровергали эти слухи, и не подтверждали их.

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Дата публикации
Просмотры
608
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