MELOVIN о том, как признался матери в тяге к мужчинам: "Мы плакали вместе"

Артист недавно совершил каминг-аут.

Певец и участник "Танцев со звездами" MELOVIN во время выступления на фестивале Atlas Weekend 2021 сделал каминг-аут — поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а потом еще обернулся флагом ЛГБТ.

Но в программе "ЖВЛ" Мэл поделился, что для него важнее другая дата — за полгода до каминг-аута артист набрался смелости, чтобы признаться в бисексуальности родным.

Когда они с семьей отдыхали в Карпатах в конце 2020-го, певец, который молчал о своей сексуальной ориентации 18 лет, рассказал все дорогому человеку — маме.

"Мы сидели, плакали вместе с ней. Была очень такая крутая поддержка с фразой: "Ты для меня первое, единственное и последнее". И для меня ничего не важно. Я такой, сидел, тоже вот это вот сопли подтирал наждачкой", — поделился исполнитель.

MELOVIN с мамой / instagram.com/melovin_official

Мэл говорит, что до признания ежедневно жил в страхе, ему некому было исповедаться, поделиться переживаниями. После взрывного двойного поцелуя на Atlas артист описал в своем Instagram, как в 13 лет впервые влюбился в парня.

Как только певец показал свою истинную сущность, говорит, что больше не боится делать все, что ему заблагорассудится.

"Хочешь, надень каблы, хочешь - не надевай каблы. Хочешь, надень женское боди. Что хочешь, то и делай. Но просто делай так, чтобы не идти против закона Украины. Мне нечего скрывать. Я совсем свободный человек и это придает каких-то крыльев", — отметил MELOVIN.

Напомним, ранее MELOVIN рассказал об угрозах после признания в бисексуальности. Артисту писали, что его порежут.

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