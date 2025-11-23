MELOVIN обручился с военным и восхитил поцелуем с ним во время предложения руки и сердца

MELOVIN и его жених / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN обручился с военным и впервые показал своего возлюбленного.

Долгое время артист скрывал свои отношения, но каждый раз интриговал фанов новыми романами в шоу-бизнесе. Но все они оказались ненастоящими, потому что на самом деле все это время сердце MELOVIN принадлежало единственному любимому человеку. В фотоблоге звезда сообщил, что обручился с мужчиной-военным, имени которого пока не раскрывает.

Так, знаменитость впервые показал своего жениха и милый момент признания. В частности, как его партнер в военной форме стал на одно колено в центре Киева и протянул кольцо, подарив огромный букет роз. MELOVIN в посте отметил, что ответил согласием. На фото заметно, как свое решение пара закрепила поцелуем.

«На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал „да“. ЛГБТ-люди — не идеология. Не организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни», — растрогал артист.

