MELOVIN обручился с военным и восхитил поцелуем с ним во время предложения руки и сердца
В центре Киева певец сказал свое "да".
Украинский певец MELOVIN обручился с военным и впервые показал своего возлюбленного.
Долгое время артист скрывал свои отношения, но каждый раз интриговал фанов новыми романами в шоу-бизнесе. Но все они оказались ненастоящими, потому что на самом деле все это время сердце MELOVIN принадлежало единственному любимому человеку. В фотоблоге звезда сообщил, что обручился с мужчиной-военным, имени которого пока не раскрывает.
Так, знаменитость впервые показал своего жениха и милый момент признания. В частности, как его партнер в военной форме стал на одно колено в центре Киева и протянул кольцо, подарив огромный букет роз. MELOVIN в посте отметил, что ответил согласием. На фото заметно, как свое решение пара закрепила поцелуем.
«На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал „да“. ЛГБТ-люди — не идеология. Не организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни», — растрогал артист.
