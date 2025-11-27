MELOVIN обручился с военным: известный блогер намекнул на "постановочную сцену" и объяснил почему

Melovin с женихом Петром, Ваня Рассел.

Украинский певец MELOVIN недавно ошеломил известием о своем семейном статусе.

Артист сообщил, что ему сделал предложение военный Петр Злотя. Инструктор и парамедик ВСУ сделал смелый шаг в центре Киева с роскошным букетом роз и кольцом. Это вызвало немалый резонанс в обществе. Тем более до этого MELOVIN никогда не рассказывал о возлюбленном.

Тем не менее, такое радостное известие у некоторых вызвало подозрения. Дело в том, что вместе с серией романтических фото с женихом певец начал активно рекламировать свою новую книгу и ближайшие концерты. На это обратил внимание блогер Ваня Рассел. В комментарии Славе Демину он рассказал о нескольких деталях, которые как раз могут указывать на такую «постановочную сцену».

Melovin с женихом Петром / © instagram.com/melovin_official

«Я искренне хочу верить, что это правда, но большинство говорит и показывает пальцем на факты, что это постановочная сцена — профессиональный фотограф, все подготовлено, почему-то именно это признание было сделано на Майдане Независимости. Думаю, что это не может быть. И потом — эти фотографии с рекламой его книги и концертов… Начинает складываться пазл, что это продуманная пиар-стратегия для того, чтобы продать билеты на его концерт», — отметил Рассел.

В свою очередь, ранее MELOVIN рассказывал, что у него с избранником зародилась любовь с первого взгляда. И тем самым давал понять, что история начиналась с настоящих чувств.

