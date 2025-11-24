Melovin обручился с военным: звезда раскрыл правду об отношениях и похвастался дорогим кольцом

MELOVIN и его жених / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, который недавно обручился с военным Петром Злотей, раскрыл подробности их отношений.

В своем Telegram-канале после резонансной новости артист расставил все точки над «і». Melovin признался, что влюбился в мужчину с первого взгляда. Больше деталей артист решил приберечь для себя. Зато показался дома с тем самым букетом роз, с которым ему признавался военный. По словам музыканта, композиция состоит из 501-го цветка.

В то же время Melovin рассекретил, что помолвочное кольцо было изготовлено популярным итальянским брендом. Певец отметил, что оно из золота и насчитывает «10 бриллиантов общим весом 0,07 карат».

«Немного подробностей как и обещал… и хватит. Петя — это о любви с первого взгляда. 501 роза», — подытожил исполнитель.

Отметим, Петр обручился с Melovin в конце ноября. Пара официально соединила свои судьбы в центре Киева. До этого влюбленные нигде не афишировали личную жизнь, но оба совершали каминг-ауты.

Ранее редакция сайта писала, что известно о женихе MELOVIN, который служит в ВСУ и является младшим от певца на несколько лет.