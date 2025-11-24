- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 5489
- Время на прочтение
- 1 мин
Melovin обручился с военным: звезда раскрыл правду об отношениях и похвастался дорогим кольцом
Певец признался, как начался его роман с будущим женихом.
Украинский певец MELOVIN, который недавно обручился с военным Петром Злотей, раскрыл подробности их отношений.
В своем Telegram-канале после резонансной новости артист расставил все точки над «і». Melovin признался, что влюбился в мужчину с первого взгляда. Больше деталей артист решил приберечь для себя. Зато показался дома с тем самым букетом роз, с которым ему признавался военный. По словам музыканта, композиция состоит из 501-го цветка.
В то же время Melovin рассекретил, что помолвочное кольцо было изготовлено популярным итальянским брендом. Певец отметил, что оно из золота и насчитывает «10 бриллиантов общим весом 0,07 карат».
«Немного подробностей как и обещал… и хватит. Петя — это о любви с первого взгляда. 501 роза», — подытожил исполнитель.
Отметим, Петр обручился с Melovin в конце ноября. Пара официально соединила свои судьбы в центре Киева. До этого влюбленные нигде не афишировали личную жизнь, но оба совершали каминг-ауты.
Ранее редакция сайта писала, что известно о женихе MELOVIN, который служит в ВСУ и является младшим от певца на несколько лет.