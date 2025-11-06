MELOVIN ошеломил суммой, которую потратил на создание нового альбома

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

Украинский певец MELOVIN раскрыл сумму, которую вложил в создание своего нового альбома.

Исполнитель сейчас готовит к релизу третью пластинку MRoom13. Премьера альбома состоится 13 ноября, а пока же певец раскрывает подробности его создания. В частности, артист признался, сколько средств вложил. Сумма оказалась немаленькой, а именно 20 тысяч евро. MELOVIN подчеркнул, что такие расходы - это не роскошь, а инвестиция в искусство, ведь каждый артист стремится создавать продукт мирового уровня.

Кстати, знаменитость также представил новинку "я горю не згораю", ставшую предвестником его третьей пластинки. Эта композиция - это откровенная история о страсти и любви, которая не проходит даже после расставания. "я горю не згораю" - творческий эксперимент MELOVIN, а именно шаг в другое звучание в сочетании со страстной лирикой. По словам артиста, вдохновением на работу стало ни что иное, как влюбленность.

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

"Мне кажется, у каждого есть человек, который, несмотря ни на что, вдохновляет гореть, совершать безумные поступки и отдаваться чувствам. И что бы ни случилось, ты все равно помнишь этот огонь. Поэтому я решил сделать песню не о боли, а о страсти, которая становится частью силы", - говорит артист.

Режиссером клипа стал Богдан Семенюк, для которого эта работа является дебютной. По его словам, решение о сотрудничестве стало мгновенным и неожиданным - они с MELOVIN познакомились на студии, где он услышал несколько строк песни и сразу предложил идею клипа. Через четыре дня в одной из студий Киева состоялись съемки.

"В клипе мы заглядываем в душу Мела. Там встречаются два его "я". Внешнее "я" ищет ответ: звонит, обращается к картам Таро, но не получает ничего. Внутреннее - это воплощение наших чувств. В видео MELOVIN разбивает телефон - символ разорванной связи, но эмоции остаются. Он падает в дым, пепел, в собственные чувства. И оттуда его вытаскивает тот единственный, кто может это сделать - он сам", - поделился режиссер клипа.

В этой работе каждый может узнать себя: то состояние, когда внутри все пылает, но ты все равно продолжаешь идти вперед. "я горю не згораю" - это песня о людях, которые умеют чувствовать, не боятся любить и даже после потерь сохраняют в себе огонь жизни.

Напомним, недавно MELOVIN спел в дуэте с alyona alyona. Совместная композиция артистов получила название "не схожі".