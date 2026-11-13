MELOVIN ошеломил своими гонорарами за корпоративы и удивил новым многотысячным заработком

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN ошеломил своими гонорарами за выступления на корпоративе и удивил новым заработком, который приносит ему многотысячный доход.

До новогодних праздников осталось всего полтора месяца, а этот период очень насыщен на работу для артистов. Кроме того, именно в новогодние праздники знаменитости зарабатывают немалые суммы. MELOVIN на проекте «Ранок у великому місті» признается, что ему уже звонят заказчики, но пока конкретных договоренностей нет. Что касается стоимости, то желающим придется заплатить 12–13 тысяч. Хотя исполнитель и не назвал валюту, но, вероятно, речь идет о долларах.

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«Двое заказчиков уже звонили, но пока мы не подтвердили. Поэтому звоните и предлагайте цены побольше. Ничего я не спускаю. Как стоил 12–13 тысяч, так и стою», — признается певец.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Кстати, недавно MELOVIN занялся творческой деятельностью. Исполнитель пишет картины, которые затем продает. Правда, их стоимость немалая — от 1,5 тысяч долларов. Он объяснил такую цену тем, что именно так себя оценивает. Также артист добавил, что вообще немного написал картин и не все выставляет на продажу.

«Я себя не оцениваю в тысячу гривен. Картин где-то штук 10. Некоторые я не продаю, не выставил, потому что хочу оставить их себе», — объяснил он.

Напомним, недавно продюсер Дядя Жора рассказал о гонорарах ведущей Леси Никитюк. Предлагаем узнать, сколько зарабатывала знаменитость в начале карьеры.

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