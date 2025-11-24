ТСН в социальных сетях

Melovin отказался от предложения Джамалы принять участие в нацотборе на "Евровидение": какая причина

Музыкальный продюсер лично поздравляла артиста, но тот на следующий день снял свою кандидатуру.

Валерия Гажала
Джамала, Melovin

Украинский певец MELOVIN, которому недавно сделал предложение военный парамедик, ошеломил заявлением о Национальном отборе на «Евровидение-2026».

Как оказалось, исполнитель должен был присутствовать в лонглисте нацотбора на международный песенный конкурс. Об этом сам MELOVIN заявил на своей странице в Threads после обнародования списка из 15-ти конкурсантов. Более того, даже нынешняя музыкальная продюсер конкурса Джамала звонила певцу с поздравлениями. Но все же несколькими днями ранее он отказался от участия.

Пост MELOVIN

Такое неожиданное решение MELOVIN принял на следующий день после звонка. Он не стал вдаваться в подробности, но намекнул, что просто не хочет занимать место других молодых артистов. И сразу же разоблачил своего фаворита среди присутствующих в лонглисте, обнародованном «Суспільним» 24 ноября.

«19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист „Евровидения“. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру. Дорогу молодым! Я за KHAYAT!» — подчеркнул артист.

Напомним, в лонглист уже попала еще одна известная артистка Jerry Heil. Она вернулась на нацотбор на «Евровидение» и сделала заявление об особой цели.

