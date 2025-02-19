MELOVIN откровенно поделился болезненным опытом любви и рассказал о пережитых изменах

Украинский певец MELOVIN выпустил новую песню, в которой откровенно поделился болезненным опытом любви.

Новая композиция получила название "Твоя вина" и стала своеобразным продолжением хита "Обиратиму себе", который артист исполнил вместе с победительницей шоу "Неймовірні дуети", певицей ISKRA. Однако, если в предыдущей песне исполнитель поет о выборе в собственную пользу и завершении отношений, то этой Мел пытается донести, что это нормально — вспоминать прошлое и анализировать его.

MELOVIN / Фото: Пресс-служба MELOVIN

"В песне "Обиратиму себе" мы сделали выбор в свою пользу и ушли из отношений, которые нас разрушали, которые не были комфортными. "Твоя вина" — это о жизни, потому что время от времени мы все равно эхом из прошлого вспоминаем эти неприятные ситуации. У нас может быть все окей, могут быть новые отношения, но ведь мы живые люди, и нормально возвращаться к пережитому мучительному опыту, бояться, чтобы подобная ситуация не повторилась. Это все жизненная история", – комментирует MELOVIN.

По словам артиста, новая песня поможет пережить неудачный опыт и сделать правильные выводы, ведь в обществе долго существовало убеждение, что в неудачных отношениях всегда виноваты оба. Однако MELOVIN уверен, что это не всегда так. По мнению певца, иногда может быть виноват только один человек. Артист говорит, что чувствует это по собственному опыту, когда ему изменяли.

MELOVIN / Фото: Пресс-служба MELOVIN

"Через травматический опыт мы начинаем сравнивать последствия. Раньше я постоянно слышал эту фразу и исповедовал ее до одного момента, до повторной измены. Когда, казалось бы, все вопросы были решены. Теперь знаю точно — бывают ситуации, когда есть виновник и пострадавший. И нездоровой практикой остается то, что мы продолжаем размывать границы, рассказывая, что виноваты двое, когда есть один потерпевший. Это касается не только любовных отношений, но и дружбы — чего угодно", — добавляет артист.

Помимо релиза песни, MELOVIN также представил черно-белый клип. Съемки прошли в родной для певца Одессе. Среди локаций: сухой лиман и пирс на одесском пляже, который имеет особое значение для Мела.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, еду именно на этот пирс. Там в свое время запускались все воздушные шарики на день рождения и загадывались все желания. И они всегда исполнялись. Всегда! Когда мне было плохо, я приезжал туда просто, чтобы постоять. Мне там хорошо. А еще этот пирс увидел каждую из моих историй любви. Это место моей силы! Он пронизывает всю мою жизнь, я всегда к нему возвращаюсь – в самые счастливые и болезненные моменты", – признался артист.

Напомним, недавно MELOVIN рассказывал о своей новой профессии. Артист признался, чем сейчас занимается.

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