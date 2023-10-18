MELOVIN откровенно рассказал о своей алкогольной зависимости: "У меня были запои"

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своей алкогольной зависимости и о борьбе с ней.

По словам исполнителя, в свои 26 лет он кардинально переосмыслил жизнь. Артист понял, что алкоголь в его планы не входит. MELOVIN говорит, что спиртные напитки негативно влияют как на физическое здоровье, так и на ментальное, а тем более во время войны, когда человек подвержен стрессу.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я чувствую эти 26 лет свои, как какое-то новое перерождение, переосмысление. Я понимаю, что алкоголь, во время войны тем более, он тебя еще больше убивает", — рассказал певец в интервью Евгению Фешаку.

MELOVIN откровенно признался, что в свое время у него даже были запои. Однако артист уже 121 день не употребляет алкогольные напитки. По словам исполнителя, его жизнь стала гораздо более эффективной и интересной. Кстати, Мел тоже убедил своих приятелей не употреблять алкоголь.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Я, наверное, мог бы себя назвать алкоголиком. Я просто не выглядел, как какой-то негативный образ алкоголика. Я был бытовым интеллигентом, я никому не грубил. У меня были запои... Я почувствовал, что с этим пора завязывать. Это тебе не прибавляет здоровь, плюс ментальность. Мне кажется, жить без алкоголя гораздо эффективнее и интереснее, когда ты помнишь каждый свой момент, каждый день", — поделился исполнитель.

Напомним, недавно блогерша Анна Неплях откровенно призналась, что отказалась от алкоголя и почти его не употребляет. Знаменитости это помогло очень сильно похудеть. Недавно Анна показывалась с весом в 71 кг и удивила, как сбросила более 20 кг.

Читайте также: