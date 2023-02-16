MELOVIN отреагировал, что его бывшая Лиза Русина закрутила новый роман

Украинский исполнитель MELOVIN отреагировал на то, что его бывшая девушка, танцовщица шоу "Танцы со звездами" Лиза Русина, закрутила новый роман.

В Instagram-stories музыкант признался, что не знал об отношениях хореографа. Однако он очень рад за Лизу и желает ей счастья в личной жизни.

"Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что все узнаю из медиа", — прокомментировал артист.

MELOVIN прокомментировал новость о новых отношениях Лизы Русиной / Фото: instagram.com/melovin_official

Отметим, MELOVIN и Лиза Русина выступали в паре на проекте "Танцы со звездами". На шоу между ними вспыхнула искра, и они начали встречаться. Хотя и не все поклонники верили им, у некоторых фанатов возникали сомнения в подлинности их чувств. Они были убеждены, что парочка просто хайпует.

MELOVIN и Лиза Русина / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN и Лиза Русина не рассказывали, когда и почему их отношения подошли к концу. Впрочем, на днях танцовщица опубликовала видео, где страстно целует бойфренда.

Однако, вероятно, и MELOVIN не одинок. В День святого Валентина он опубликовал в фотоблоге снимок, где держится за руку с таинственной незнакомкой.

MELOVIN с таинственной незнакомкой / Фото: instagram.com/melovin_official

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