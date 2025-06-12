MELOVIN перенес операцию и раскрыл, что произошло: "Мне стыдно, что я боялся"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN перенес операцию и рассказал, что произошло.

Исполнитель поделился в Instagram, что хирургическое вмешательство ему было просто необходимо. В частности, у артиста плохое зрение. У певца астигматизм, кроме того, его левый глаз видит на 25 процентов, а правый - на 40. Поэтому, Мел решился на лазерную коррекцию зрения, что в течение многих лет боялся сделать. Артист отмечает, что это было одно из лучших решений в его жизни, ведь наконец он может четко видеть.

"Сделал коррекцию зрения - и это было одно из лучших решений в жизни. Без боли, без разрезов, всего за 15 минут. Уже на третий день я вижу четко и с такой детализацией... До этого левый глаз видел всего на 25 процентов, а правый - на 40. Теперь я имею 100 процентное зрение и вернулся к привычному ритму. Теперь я не завишу от очков или линз", - делится артист.

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MELOVIN сделали операцию / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN также добавил, что операция прошла быстро и безболезненно. Поэтому, артист жалеет, что раньше не решился на коррекцию зрения и боялся. Впрочем, сейчас певец очень сильно счастлив, что может полноценно видеть. Исполнитель даже шутит, что когда после операции открыл глаза, ему показалось, что он в раю.

"Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения. Теперь могу сказать, что это безболезненно - раз, с профессиональными врачами - два, с классным подходом и шутками - три. Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: "Доктор, кажется, я уже в раю", - шутит артист.

Напомним, недавно турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу сообщил, что перенес сложную операцию. Предприниматель уже в течение двух недель находится в больнице.