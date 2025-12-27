MELOVIN похвастался особенным подарком от жениха на Рождество: "У нас пополнение"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN похвастался особенным рождественским подарком от жениха, военного Петра Злоти.

В этом году исполнитель празднует Рождество в кардинально новом формате. Осенью артист обручился, рассекретил жениха и охотно раскрывает некоторые подробности из их личной жизни.

В частности, MELOVIN признался, что в их с возлюбленным семье произошло пополнение. Петр подарил исполнителю собаку той-пуделя. Артист назвал четвероногую Миррой.

MELOVIN с женихом и домашней любимицей / © instagram.com/melovin_official

"У нас пополнение!" На Рождество Мел Николаевич получил той-пуделя по имени Мирра", - поделился артист.

Домашняя любимица MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Также MELOVIN показал, как в целом отпраздновал Рождество. Очевидно, исполнитель собрался с друзьями в загородном домике, который был украшен разнообразным новогодним декором. Конечно же, жених военный был рядом.

MELOVIN отпраздновал Рождество с близкими / © instagram.com/melovin_official

Напомним, MELOVIN еще летом 2021 года совершил каминг-аут. В ноябре этого года исполнитель обручился с военным. Петр Злотя сделал предложение артисту прямо на Майдане Независимости.

Кстати, недавно MELOVIN отыграл концерт в Киеве. Жених певца сделал там ему немалый сюрприз, что Мел даже обратился к нему со сцены.