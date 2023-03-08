MELOVIN показал редкое видео со своим отцом и нежно поздравил его с 60-летием

В семье украинского исполнителя MELOVIN праздник. Его отец праздновал день рождения.

У родного человека певца юбилей, ведь ему исполнилось 60 лет. По случаю праздника MELOVIN трогательно поздравил именинника.

Артист опубликовал видео, где его папа задувает свечи на именинном торте. Кроме того, певец адресовал родному человеку немало теплых слов с поздравлениями.

"Этому мальчику на видео 60 лет! Мой Санта, мой святой Николай, мой учитель, гуру, любящий отец, мой волшебник. Папа, крепкого здоровья и многая лета! В этом году много писать не буду. Мы и так с тобой поняли, что нам надо быть рядом, быть здоровыми и беречь всех и все, что делает нас счастливыми! С днем рождения! Всегда рядом, твой сын", — обратился к папе артист.

Поклонники MELOVIN тоже не остались в стороне. Они адресовали папе своего кумира немало теплых слов с поздравлениями: "поздравляю твоего папу с днем рождения", "я думаю, тебе повезло с родителями, а им с тобой, берегите друг друга, папе самого крепкого здоровья, тебя с именинником!", "искренние поздравления твоему папе! Мирного неба и крепкого здоровья".

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик порадовала поклонников редкой фотографией с родителями. Родные люди знаменитости посетили спектакль, где играла их дочь.

Читайте также: