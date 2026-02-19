MELOVIN полностью отменил все свои концерты в Украине после инцидента в Ровно

МЕЛОВИН / © instagram.com/melovin_official

Тур певца MELOVIN по украинским городам официально отменен.

О соответствующем решении сообщили организаторы концертов артиста в Instagram. В заявлении Master Show намекнули, что это сделано «из соображений безопасности» после недавнего инцидента. Вероятно, речь идет о срыве шоу MELOVIN в Ровно, где неизвестные в масках с плакатами протестовали против однополых браков и ЛГБТ-сообщества, к которому принадлежит звезда.

Поэтому после скандального случая организаторы отменили все будущие концерты с пометкой, что «безопасность каждого — превыше всего». К слову, до конца февраля MELOVIN должен был еще выступить в Луцке, Тернополе, Житомире, Чернигове и Белой Церкви, но не суждено. В посте команды отмечается, что средства за приобретенные билеты можно вернуть по месту покупки.

В свою очередь исполнитель ранее в Telegram-канале отмечал, что для него «абсолютно недопустимы угрозы нанести вред каждому, кто останется на его концерте в зале». В то же время он не исключает предположения, что к созданию провокации могли быть привлечены россияне. Тем не менее, артист отметил, что срыв концерта в Ровно никак не повлиял на его моральное состояние: «Так по**й, что аж стыдно».

Напомним, недавно MELOVIN объявил о разрыве помолвки со своим женихом-военным Петром. После этого певец прибегнул к кардинальным изменениям внешности и показал свой новый вид на фото.