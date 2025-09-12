MELOVIN попал в психиатрическую клинику и раскрыл свой диагноз: "Со мной случилась беда"

MELOVIN / © Пресс-служба MELOVIN

Украинский певец MELOVIN признался, что оказался в психиатрической клинике.

На днях стало известно, что исполнитель загремел в больницу. Сейчас же певец более подробно раскрывает подробности о своем состоянии и что с ним произошло на самом деле. Оказывается, артист попал в одну из психиатрических клиник Харькова. У MELOVIN ухудшилось ментальное здоровье, поэтому ему просто необходима была помощь специалистов.

"Меня ждет еще длительный процесс лечения, но я хочу поблагодарить моих душевных крыльев, которые чувствуют, что со мной случилась беда и надо спасать", - поделился артист.

MELOVIN в больнице / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN уже и раскрыл свой диагноз. Предварительный вывод специалистов, артист страдает от генерализованного тревожного расстройства и тяжелого депрессивного эпизода. Исполнитель испытывает стойкую и трудно контролируемую тревогу, пониженный фон настроения, у него есть жалобы на немотивированное беспокойство, он испытывает внутреннее напряжение с невозможностью расслабиться, у него есть ощущение опасности, поверхностный сон с частыми пробуждениями и ужасными сновидениями.

Напомним, ранее MELOVIN делал намеки о своем ужасном состоянии. Исполнитель делился, что диагноз его не радует и вызывает слезы на глазах.