- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 1 мин
MELOVIN попал в психиатрическую клинику и раскрыл свой диагноз: "Со мной случилась беда"
Исполнитель лечится в Харькове.
Украинский певец MELOVIN признался, что оказался в психиатрической клинике.
На днях стало известно, что исполнитель загремел в больницу. Сейчас же певец более подробно раскрывает подробности о своем состоянии и что с ним произошло на самом деле. Оказывается, артист попал в одну из психиатрических клиник Харькова. У MELOVIN ухудшилось ментальное здоровье, поэтому ему просто необходима была помощь специалистов.
"Меня ждет еще длительный процесс лечения, но я хочу поблагодарить моих душевных крыльев, которые чувствуют, что со мной случилась беда и надо спасать", - поделился артист.
MELOVIN уже и раскрыл свой диагноз. Предварительный вывод специалистов, артист страдает от генерализованного тревожного расстройства и тяжелого депрессивного эпизода. Исполнитель испытывает стойкую и трудно контролируемую тревогу, пониженный фон настроения, у него есть жалобы на немотивированное беспокойство, он испытывает внутреннее напряжение с невозможностью расслабиться, у него есть ощущение опасности, поверхностный сон с частыми пробуждениями и ужасными сновидениями.
Напомним, ранее MELOVIN делал намеки о своем ужасном состоянии. Исполнитель делился, что диагноз его не радует и вызывает слезы на глазах.