MELOVIN после атаки Одессы шокировал последствиями обстрела: "Пострадал родительский дом"

Певец рассказал о самочувствии родителей и показал кадры с места удара.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN сообщил о последствиях российского обстрела Одессы, который задел и его семью.

Артист в своем Telegram-канале рассказал, что во время ночной атаки его родного города 6 апреля был поврежден родительский дом. В результате российского терроризма в доме выбило окна. MELOVIN сразу успокоил и написал, что, к счастью, никто из его родных не пострадал. В то же время исполнитель выразил соболезнования семьям погибших.

«Одесса… Мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю», — написал звезда.

Пост MELOVIN

По официальным данным, в результате массированной атаки РФ по Одессе в ночь на 6 апреля погибли три человека. В частности, оккупанты убили 30-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь. Из-за ударов дронов также были повреждены объекты инфраструктуры, в частности энергетические, что привело к масштабным отключениям света. После трагедии в городе объявили день траура.

Напомним, недавно певец Валерий Харчишин рассказал о службе его старшего сына и где он служит сейчас после перевода из части.

