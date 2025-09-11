MELOVIN после госпитализации впервые вышел на связь и ужаснул состоянием: "Диагноз не радует"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN после госпитализации впервые вышел на связь.

Исполнитель опубликовал свежее фото в Instagram-stories. Артист показался в больничной палате, тогда как к его руке была присоединена система капельницы. Сразу заметно, что к MELOVIN наведывались. В палате певца были два букета цветов, а также воздушные шарики.

MELOVIN в больнице / © instagram.com/melovin_official

Впоследствии MELOVIN раскрыл подробности о своем состоянии, которые заставили его поклонников еще больше волноваться. Артист говорит, что проблемы возникли как и с его физическим здоровьем, так и ментальным. Более того, исполнителю даже поставили неутешительный диагноз. Деталей MELOVIN не раскрывал, но признался, что от услышанного на глазах появляются слезы.

"Детское желание - много шариков, единорог и много объятий. Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы", - признался артист.

MELOVIN в больнице / © instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно стало известно, что MELOVIN загремел в больницу. Об этом первыми сообщили звездные коллеги артиста. Они желали ему выздоровления, а также сил справиться с невзгодами.