MELOVIN после госпитализации впервые вышел на связь и ужаснул состоянием: "Диагноз не радует"
MELOVIN оказался в больнице. А это же артист впервые прокомментировал свою госпитализацию.
Украинский певец MELOVIN после госпитализации впервые вышел на связь.
Исполнитель опубликовал свежее фото в Instagram-stories. Артист показался в больничной палате, тогда как к его руке была присоединена система капельницы. Сразу заметно, что к MELOVIN наведывались. В палате певца были два букета цветов, а также воздушные шарики.
Впоследствии MELOVIN раскрыл подробности о своем состоянии, которые заставили его поклонников еще больше волноваться. Артист говорит, что проблемы возникли как и с его физическим здоровьем, так и ментальным. Более того, исполнителю даже поставили неутешительный диагноз. Деталей MELOVIN не раскрывал, но признался, что от услышанного на глазах появляются слезы.
"Детское желание - много шариков, единорог и много объятий. Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы", - признался артист.
Напомним, недавно стало известно, что MELOVIN загремел в больницу. Об этом первыми сообщили звездные коллеги артиста. Они желали ему выздоровления, а также сил справиться с невзгодами.