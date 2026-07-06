MELOVIN после получения престижной награды сделал неожиданное признание о своём успехе

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Украинский певец MELOVIN получил престижную награду за вклад в развитие украинского шоу-бизнеса, однако признался, что для него самой большой ценностью остаются не награды, а любовь слушателей.

Артист поделился своими эмоциями сразу после церемонии награждения и признался, что известие о награде стало для него неожиданностью. По словам исполнителя, он даже растерялся, когда узнал, что стал лишь седьмым артистом, получившим эту награду. Особенно его поразило то, что среди лауреатов были настоящие легенды украинской сцены. Именно поэтому такое признание он считает очень важным для себя.

«Я был немного сбит с толку, потому что эта награда под номером семь, то есть семь артистов, которые её получили, и я седьмой. Я не знаю списка этих артистов, но Гена сказала, что там настоящие титаны. Мне очень приятно, что меня поставили на этот пьедестал. Это очень много значит для меня», — поделился MELOVIN в интервью «Тур со звездами».

Реклама

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Впрочем, несмотря на престижную награду, певец не стал скрывать, что не привык измерять свой успех наградами. Он пояснил, что в первую очередь работает ради людей, а любые профессиональные награды для него — лишь приятное дополнение.

«Я просто творю для людей. Мне нравится, когда мою работу ценят. Но если ты посмотришь мои самые старые интервью, ещё со времени моего первого отбора на „Евровидение“, когда я ещё не улетел в Португалию, я всегда говорил, что для меня самое главное — это всё-таки любовь народа», — подчеркнул артист.

Напомним, недавно MELOVIN на фоне неизлечимой болезни кардинально изменил образ жизни.

Новости партнеров