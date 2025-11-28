ТСН в социальных сетях

MELOVIN после помолвки с военным ответил на хейт по поводу устроенного "цирка" в центре Киева

Артист мастерски поставил на место всех критиков.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
MELOVIN и его жених

MELOVIN и его жених / © instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN впервые после помолвки с парамедиком ВСУ Петром Злотей отреагировал на скандальные обвинения в его сторону.

В частности, говорится об упреках в сторону звезды в Сети. Некоторые пользователи предполагали, что, мол, это может быть неправдой. На это днями ранее обратил внимание блогер Ваня Рассел и предположил, что это могла быть «постановочная сцена». Он объяснил это странным стечением обстоятельств, когда вместе с новостью о помолвке MELOVIN начал активно рекламировать свои концерты и продукцию.

Долгое время исполнитель игнорировал подобную критику. Но на этот раз не удержался, когда увидел, что в сети продолжают называть признание ему военным в центре Киева «цирком». MELOVIN ответил, что их чувства искренние, а вот хейтерам лишь пожелал почувствовать то же самое рядом с любимым человеком.

Сторис MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Сторис MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Если это и был „цирк“, то только один: в головах тех, кто боится чужой свободы. Мы с Петром желаем только счастья и тех эмоций, которые испытываем друг к другу мы», — написал певец.

Напомним, недавно режиссер «Ти — Космос» Павел Остриков рассекретил свои 10-летние отношения и также заговорил о свадьбе.

