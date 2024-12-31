MELOVIN после признаний в романе с известной певицей заговорил о рождении детей

Артист серьезно задумался об отцовстве после того, как во время съемок нового клипа ему представился случай поработать с детьми.

Популярный украинский певец MELOVIN в канун Нового года презентовал mood video к песне "Новорічна-2".

Специально для съемок артист собрал особых людей, которые за 2024 год оставили в его жизни след, за столом и спел с детьми в одном из книжных магазинов Киева. В декабре MELOVIN выпустил новогодне-рождественскую песню "Новорічна-2". А в канун Нового года певец решил сделать особый сюрприз своим поклонникам.

"Песня получилась очень теплая, такая, что ассоциируется с праздничным чудом. Поэтому я подумал, а почему бы нет? Какой праздник вызывает у людей улыбки – тот, на котором собираются самые близкие люди, друзья и единомышленники, так получилось и в нашем видео", – комментирует артист.

Кадр из нового клипа MELOVIN

За столом собрались ведущий Алексей Суханов, блогер Олег Машуковский, певица SWOIIA, военный Игорь Трублаевич, близкие подруги певца Вера Алмазова и Юлия Чекалова и другие знакомые исполнителя.

"Я очень уважаю, очень ценю Мэла! Он для меня как лучик смысла, лучик таланта, лучик всего настоящего, что должно быть в этой жизни. Поэтому я не мог не приехать! Кроме того, мне было действительно уютно здесь находиться, потому что он собрал людей, которых чувствует, а чувствует он очень круто, по-доброму, в светло-уютных цветах. То, соответственно, это распространяется. Это были невероятные 1,5 часа уюта и перезагрузки. Я отвлекся, насладился и спасибо за это!" – поделился Алексей Суханов.

Кадр из нового клипа MELOVIN

Не менее интересным вызовом для артиста стали съемки с детьми. Опыта подобной коммуникации у MELOVIN раньше не было, но он успешно справился с этим, общался, пел песни и с радостью фотографировался с малышами. Более того, после сотрудничества с детьми исполнитель серьезно задумался, что уже и сам готов к отцовству.

"Мне было очень интересно построить коммуникацию с детьми и далось это как никогда легко! Через полчаса знакомства я знал о каждом едва ли не все: чем интересуются, что хотят получить в подарок на праздники, об их семьях, друзьях и сверстниках. Это было так легко, что я даже задумался: может это знак, что я готов к отцовству", – поделился артист.

Напомним, сейчас MELOVIN активно интригует романом с певицей SWOIIA. Недавно артист признался, что они много времени проводят вместе и у него большие чувства к певице.

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