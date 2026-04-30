MELOVIN после разрыва помолвки с военным признался, свободно ли его сердце: "Весеннее обострение"
Артист высказался о новых свиданиях.
Украинский певец MELOVIN после нынешнего разрыва отношений с возлюбленным-военным Петром рассказал подробности личной жизни.
Ранее исполнитель не скрывал — он уже ходит на свидания и активно знакомится. И добавлял, что благодарен прошлому за опыт, но пора двигаться дальше. На этот раз MELOVIN признался, есть ли у него любимый человек.
В комментарии "Люкс ФМ" музыкант с интригой заявил, что в этот период своей жизни просто наслаждается свободой и позволяет себе «заглядываться на парней и девушек». И даже рассказал, как недавно имел сказочное свидание, подробности которого решил оставить себе.
«Весеннее обострение. Мне нравится сейчас быть в очках, например, потому что таким образом я могу заглядываться на парней и на девушек и просто себе наслаждаться этим. У меня было очень-очень вдохновенное свидание. Желаю вам также иметь их. И если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя в прекрасном сексе, самое главное — защищенном», — отметил артист.
